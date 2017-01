Quan al Juliol es prohibeixin els toros a Catalunya (si CIU no fa de les seves, el PSC ja els dono per perduts) deixerem de veure imatges tan boniques com aquesta.

Per l´espanyolisme ranci que traspuen les corrides i per la crueltat que infligeixen a uns pobres animals, no als toros a Catalunya i com deia aquell grup de música : "Toreros Muertos"