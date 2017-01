Aquesta vegada i sense que serveixi de precedent, la culpa de que el cementiri nuclear pugui acabar a les terres de l´ebre no serà del govern Espanyol, ni del PP ni de cap persona que visqui fora del nostre País.

La culpa serà del govern sociovergent d´Ascò,amb alcalde convergent, que han obert la porta a aquesta obra tant i tant negativa pel nostre territorri.

Tothom hi estava en contra, poblacions veïnes, Consell Comarcal, Parlament de Catalunya, Govern de Catalunya però els amiguismes i el fet de tenir el cul lligat pel fet de treballar a la central nuclear han pogut més que la lògica més elemental i 7 dels 9 regidors han votat a favor de l´abocador nuclear.

Aquest fet tant lamentable em porta a diverses reflexions:

- La sociòvergencia quan toca, actua de manera coordinada per tenir ben contents als poders fàctics (en aquest cas energètics).

- El paperot que ha fet CIU en tot aquest cas és força clamoròs. És un partit pro nuclear que ha hagut de fer el numeret d´estar contra el cementiri per no perdre vots. Tambè ha fet el numeret de dir que expulsaria a l´alcalde d´Ascò i ja s´han fet enrrera.

- Els socialistes al govern de Catalunya volien el cementiri, ERC i ICV no. La posiciò final del govern ha estat que no. Llàstima que els sociates ho han fet més per quedar bè que per convenciment i no han estat ni capaços d´aconseguir que el seu regidor a Ascò votés contra el cementiri.

Salut !!! Si ens ho permet el cementiri...