Avui al TN he vist dues imatges.

La primera era d´Euskadi on han detingut a uns integrants de SEGI i els treien de casa enmanillats i de matinada i els posaven en unes furgones de polícia que no tenien massa pinta de ser de gran "confort".

A l´altre he vist a uns islmistes jutjats a Madrid enmanillats i posats en una espècie d´urna de vidre.

Ara només espero que tots aquells que els i va saber tant de greu veure a l´Alvedra, al Muñoz al Prenafeta i companyia per la tele i els i va semblar tan vexatrori que uns pressumptes lladres de milions i milions d´euros sortissin enmnillats per la TV, donin la cara i defensin que els tambè pressumptes terrorristes islamistes o els pressumptes membres de SEGI no hagin d´anar enmanillats i que no sortin als mitjans.

Espero veure aquestes crítiques o sinò em pensarè que per alguns si vas cada dia al club de golf i tens la butxca plena, et mereixes que la justícia et tracti diferent. I no és això, no ?