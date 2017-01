La Vanguardia i el Peròdico han tret enquestes.

CIU arrasa, ERC s´enfonsa i PP,PSC I ICV es mantenen més o menys iguals. Ni rastre de Reagrupament ni de´n Laporta.

Per tant,el panorma polític serà exacatment igual als de finals dels 80 i tota la dècada dels 90. Amb una CIU hegemònica, amb un independentisme superat pel PP i quasi per ICV i amb un PSC que no fotrà massa oposiciò a CIU, mentres aquests els hi votin les lleis del PSOE a Madrid.

L´independentime que tant diuen que puja, tindrà molta menys força i el debat sobiranista desapareixerà del mapa polític i serà inexistent tal i com ja va passar durant els primers 25 primers anys de democràcia.

Si ERC s´ha d´enfonsar, collons, que algú independentista reculli els vots perque si em de enfonsar a ERC per no res, llavors millor pleguem veles.