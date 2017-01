La política catalana sempre dona sorpreses i algunes de proporcions força grans, les últimes tenen a veure amb CIU i la seva postura sobre temes capdals i trocals pel futur del nostre País.



Vegueries: Ja en vaig parlar no fa massa, CIU fa un estatut a Madrid on diu que Catalunya s´ha d´organitzar en Vegueries i quan ERC tira endavant el projecte s´hi posen de cul i diuen que de vegueries res de res.



Les excuses són dolentes o molt dolentes. Que si no hi ha consens, que si és precipitat, que si ara no toca per la crisi...



Llei de consultes: Tots sabem que aquesta llei tè limitacions perque l´estatut mutilat per CIU i PSOE-PSC és el que és , però és innegable que és un pas endavant com fins i tot reconeixen la gent de Sobirania i Progrès o el mateix Lopez Tena. Els de CIU en canvi, ara diuen que votaran en contra la llei . Jo crec que en el fons, el que tenen por és d´haver-la d´aplicar si manen.



Llei del Cinema: És un cas similar a l´anterior. És una gran llei però CIU té pànic d´haver-la d´aplicar i haver-se d´enfrontar a les majors si el Mas és President. Com acustuma a passar, els de CIU prefereixen no fer enfadar els poderosos abans de que poguem veure un 50% de pelis en cátala.



ILP anti-taurina- CIU al menys, no tè la poca vergonya de fer com els sociates i donen llibertat de vot als seus dipuatats però tampoc s´acaben d´atrevir a fer el pas i anar a per totes per aconseguir acabar amb la tortura animal. L´unica cosa que espero és que el dia de al votaciò el vot no sigui secret i poguem saber quins diputas han votat a favor i quins en contra.