Ara resulta que les vegueries tampoc, que tampoc agraden als articulistes, opinadors i periodistes que es fan dir catalanistes o sobiranistes.

El que m´extranya, és que no es digui que això de les vegueries s´ha de fer basicament perque a l´estatut mutilat pel Sr Mas i aprovat pel poble de Catalunya, posa que s´han de fer.

Com que vivim en un País tant i tant extrany, quan es fa el que indica l´estatut, enlloc d´aplaudir a qui ho fa, li cauen pals per tot arreu i per tant a la conclusiò que s´arriba, és que el que cal, és passar de l´estatut i no fer-ne ni cas. I el millor de tot, és que aquest que tant critiquen, eren els més fervorosos defensors del Si a la campanya de l´estatut i ara demanen que s´incompleixi el que ells van votar.

Potser el que cal fer amb les vegueries, és el mateix que amb la llei electoral, passar de tot i veure com fins i tot la Rioja o Múrcia tenen llei electoral pròpia mentres que Catalunya segueix regida per una llei electoral Espanyola.

Per cert, no se si ara o més endavant però el Penedès ha de ser vegueria si o si.