Els de CDC tenen merders amb el Millet i les donacions que aquest feia de manera "desinteressada" a la fundaciò Trias Fargas.



El Camps tè merders per un regalets sospitosos que li feien a canvi de "res".



I que fan CIU i PP?



No ens dius que investigaran a fons els casos, que faran a fora a tothom que pugui tenir a veure amb aquests afers de corrupciò i que no permetran cap irregularitat...



Ens diuen que tot és un atac orquestrat per mans negres que els volen fer fora o que no els volen deixar arribar al poder i que com que els rivals no els poden guanyar a les urnes, els volen guanyar als jutjats.



I jo els hi dic, que en política i en la vida, es pot guanyar o perdre, pots governar a estar a la oposiciò, es pot triunfar o fracassar però el que no es pot fer, és ROBAR i menys intenar camuflar els robatoris dels teus amb excuses de tercera regional.