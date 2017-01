Es va apropant la mare de totes les consultes sobiranistes, la consulta a la capital de Catalunya.

Ahir es va fer a Terrassa i la cosa va anar justeta, un 11% de participaciò.

A Barcelona hi ha molta gent implicada, milers de voluntaris, molt vot anticipat, webs,assamblees als barris, entitats que hi donen suport... però la empresa tè tanta entitat (un cens de 1´5 miliosn de persones), que jo personalment tinc una mica de "por".

Si la consulta va malament i voten 4 gats, serà un cop molt dur, ja que hi haurà molts ulls posats a la ciuta més mediàtica del País i moltes ganes de fer sang al més mínim error.

O sigui que ara que encara hi som a temps, que tothom faci un cop de mà per evitar que no tinguem un cop molt dur que pot costar temps de recuperar si punxem.