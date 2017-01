Jo vaig fer vaga, vaig perdre els meus 1´4 dies de salari i ja us puc ben assegurar que els diners no em sobren, per tant vaig fer un esforç important per secundar l´aturada ja que estic en contra de la reforma laboral.

Jo simpatitzo amb el sindicat independentista Intersindical que va cridar a la vaga, però a part d´aquest sindicat una tal UGT i una tal CCOO sembla ser que tambè estaven contra la reforma laboral.

La meva sorpresa arriba quan descobreixo que 2 destacades dirigent de la UGT,van a les llistes de CIU i del PSC en posicions de sortida (seran segur diputades) quan van ser CIU i PSC-PSOE qui van tirar endavant la reforma laboral.

Tot plegat d´una cara dura impresionant, criden a la vaga i despres no tenen ni la descència de criticar els partits que han fet la reforma laboral i a mès van a les seves llistes electorals.

El que s´ha de veure !!!!!