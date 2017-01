Els opinadors a sou de CIU van dir que amb el tripartit s´havia acabat el debat nacional i que això de la reivindicaciò nacional de Catalunya s´enterraria per sempre i ara resulta que el debat polític ja se centra en independencia si o independencia no.



Ja no es parla 4 competències com feia el Pujol, ni d´estatuts, ni de fedralisme...



Es parla D´INDEPENDÈNCIA cada dia als mitjans, més d´un miliò de catalans surten al carrer per reclamar la llibertat de Catalunya,les enquestes donen una clar victòria independentista en un hipotetic referèndum, els intel.lectuals federalistes es passen en massa a l´independentisme, es fan programes independentistes en prime time a TV3...



O sigui, que l´únic partit sobiranista Parlamentari del govern i del Parlament ha aconseguit amb 21 diputats que el seu tret diferencial (independentisme) estigui al centre de la política catalana per primear vegada en la història del nostre País.