Les informacions del Periòdico i de la Vanguardia són un escàndol de proporcions enormes.

El Sr Millet, passava el sobre a Can Convergent per pagar-li les campanyes i despeses diverses i aquí sembla que no passa res, que tot segueix igual.

Em sap greu però aquí hi ha gent que hauria d´anar a la presò a fer companyia al Millet i hi ha gent que ha de plegar dels seus càrrecs polítics. I el líder de CIU, ha de donar la cara, no es pot amagar més.

Ja ho ha dit el Puigcercòs que sempre li havia extranyat com podia ser que CIU es gastès tants diners amb la campanya electoral. Ara es comença a entre, part dels "quartos" els posava el Millet i la resta el Florentino Perez.

Catalunya no es pot convertir en un País Valencià 2.0, no pot ser que els que més roben més vots treguin, em de fotre fora als corruptes sociovergents dels llocs de poder.