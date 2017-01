Per mi els objectius de les eleccions són els seguents :



- Que ERC com a partit majoritari de l´independentisme i despres de tot el que ha passat, tregui uns resultats acceptables 15-17.



- Que ERC quedi per davant del PP perque tindria collons que desprès de tot el que està fent el PP contra Catalunya (constitucional, atacs al català,atacs a la inmersiò linguística...), aquesta actitud tingui premi.



- Que els partits enmerdats per la corrupciò (CIU i PSC) siguin castigats a les urnes, o sinò ja ami més podren anar de llestos com fan alguns, quan parlen del País Valencià i es posen les mans al cap perque els corruptes arrasen a les eleccions.



- Que CIU i PP no sumin, complicat però no impossible.



- Que CIU quedi lluny de la majoria absoluta. Mínim a 8-9 diputats.

- Que l´independentisme sumat (ERC + Laporta + Carretero) no baixi dels 21 diputats actuals.



- Que la campanya no sigui una guerra fraticida entre independentistes. La cosa va començar malament ahir quan el Laporta la va dir inútil al Tresserres. Espero que no arribi la sang al riu.



Jo votarè a ERC, sort a la resta !!!!