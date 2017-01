Avui ha estat un dia gris, quasi negre i plujòs i no nomès meteorologicament parlant.



Politicament ha estat un dia desastròs, el tribunal suprem s´ha carregat la inmersiò linguística i CIU i el PSC han pactat la sociovergència a Catalunya.



Ja veurem com van les coses però el tema pinta molt malament i el català a l´escola corre perill. ERC malgrat totes les crítiques va aconseguir aturar la tercera hora de castellà a les escoles, ara veurem si CIU pot i vol aturar aquesta sentència.



I sobre la sociovergència (per mi el pitjor govern possible) nomès us vull copiar un punt de l´acord :



Les reformes del marc estatutari i constitucional es plantejaran, si s'escau, des del consens, com a mínim d'ambdues formacions polítiques.

Això a l´hora de la veritat significa que durant 4 anys, res de res, tot seguirà igual. Això si, ja tornen a manar els de sempre.