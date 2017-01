Avui llegia al Punt un article on deia que tots els Presidents d´ERC havien marxat per la porta de darrera per acabar fitxant per altres partits.

Ara que el Carod ja ha dit que farà campanya per les municipals i que el Puigcercòs ha dit que plega però que seguirà treballant pel projecte, sembla que la tendència es podria invertir.

ERC porta massa anys de lluites fraticides, és l´únic partit del món on les tensions creixen al governi disminueixen a la oposiciò i ara cal tancar ferides.

Carod i Puigcercòs no segueixen però no marxen i al proper Congrès Nacional, caldrà acabar d´una vegada per totes amb les famílies i que una nova generaciò agafi el timò.

Venen mesos i anys apassionats politicament parlant, hi ha el tema gravíssim de les pensions, una altre vaga general treu el cap, el PP manarà d´aquí 4 dies a Espanya, les municipals, un possible pacte CIU-PP a Catalunya...