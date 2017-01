La consellera de Justícia va equiparar la consulta d'Arenys amb el suport d'ajuntaments bascos a membres d'ETA. (diari ara)



Jo que he col.laborat amb diverses consultes tot i que no vivia al lloc on es feien i que sóc voluntari de Barcelona Decideix com altres milers de catalans, em sento insultat per aquestes paraules.



Aquestes declaracions semblen fetes per una dirigent de l´ala dura del PP i no pas per uns consellera posada al govern per CIU.





Com es pot jugar a totes bandes i que no tingui consequències polítiques ? Es pot al mateix temps ser independentista (com hi ha gent a CIU que ho és) i dir que els que fan consultes són terrorristes ?





Els mitjans no incideixen en aquestes flagrants contradicciosn dins d´un mateix partit ?